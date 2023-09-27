Найденный у Саратова БПЛА был начинен металлическими шариками и взрывчаткой SHOT: найденный под Саратовом беспилотник нес на себе взрывной устройство

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник, обломки которого ранее обнаружили в Саратовской области, нес на себе взрывное устройство с поражающими элементами — металлическими шариками. По его информации, дрон имел размах крыльев около трех метров. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

По данным канала, беспилотник был сбит около деревни Кленовые Вершины в Калининском районе. Его нашел сотрудник местного сельскохозяйственного предприятия, который также обнаружил огромную воронку, говорится в публикации. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал ранее SHOT, по предварительной информации, беспилотник летел в сторону военного аэродрома в Энгельсе.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на территории Брянской области был сбит беспилотник со взрывчаткой. По его информации, обломки дрона упали в лесу, расположенном недалеко от жилого дома. Источники канала добавили, что при изучении БПЛА был обнаружен кумулятивный снаряд. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

По данным SHOT, в обломках также удалось найти два брикета взрывчатки военного назначения. Их общая масса составила 1140 граммов. Специалисты продолжают расследование инцидента.