В Приморье два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, найденные у трассы без матери, умерли, сообщается на сайте нацпарка «Земля леопарда». Ветеринары предполагают, что причиной гибели острая инфекция.

Полуторамесячные котята дальневосточного леопарда, которых обнаружили без матери у границ нацпарка «Земля леопарда», умерли ночью несмотря на усилия ветеринаров Центра реабилитации и нацпарка. Причиной смерти стали необратимые последствия в организме, вызванные, предположительно, инфекционным заболеванием, — говорится в сообщении.