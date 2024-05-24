Камера сняла мужчину, который оставил ребенка на улице в Кирилловке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Камера наблюдения сняла мужчину, который несколько дней назад бросил ребенка посреди ночи на улице. Инцидент произошел в Кирилловке. Видео представил Telegram-канал Kub Mash.

До остановки, на которой его и заметили прохожие, мальчик дошел сам. Наконец он заговорил и произнес свое имя — Заур. Если вы узнали малыша или человека на видео, обратитесь в полицию, — подписали авторы публикации.

На кадрах видно, как мужчина ведет маленького мальчика за руку ночью. Волонтеры также попросили водителей, которые проезжали мимо Дома культуры с 20:00 до 22:00, проверить свои видеорегистраторы на тот случай, если они сняли на улице что-то полезное.

Ранее стало известно, что в поселке Кирилловка Краснодарского края ночью на остановке был обнаружен маленький мальчик. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать его родителей. Ребенка возрастом около пяти лет нашел прохожий. При себе у мальчика была мягкая игрушка и леденец. Ребенок был на остановке один. Малыш молчал, когда его спросили о местонахождении его родителей.

Мужчина связался с полицией, после чего ребенка отправили в Абинский социально-реабилитационный центр. С малышом работали врачи и психологи. Ребенок все понимал, но не разговаривал.