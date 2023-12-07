Найденная у военкомата Новосибирска мультиварка была начинена взрывчаткой SHOT: в найденной у новосибирского военкомата мультиварке обнаружили взрывчатку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Эксперты определили состав вещества в мультиварке, обнаруженной на территории военкомата в Новосибирске, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, оно оказалось смесью нитратных и нитритных взрывчатых веществ. По результатам исследования было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, оставивших взрывоопасный предмет у военкомата.

Саму мультиварку уничтожили саперы с помощью робота-манипулятора. Фрагменты опасного предмета были переданы на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что в мультиварке действительно находилась взрывчатая смесь и другие вещества. Злоумышленникам, оставившим ее на территории военного комиссариата, грозит до 20 лет лишения свободы.

Взрывоопасная мультиварка была обнаружена у военкомата в Новосибирске в минувший вторник, 5 ноября, ее оставили на подоконнике. Прибывшие на место саперы обнаружили в мультиварке неизвестное вещество серого цвета, таймер с проводами, а также батарейку. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце ноября сотрудники ФСБ задержали 37-летнего россиянина, который собирался устроить теракт в военкомате Воронежа. При обыске у него были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и переписка с украинскими кураторами.