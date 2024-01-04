Найденная на трассе в Хабаровском крае тигрица умерла

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Вышедшая на трассу в Хабаровском крае тигрица умерла, сообщает центр «Амурский тигр». Специалисты отмечают, что у животного было мало шансов выжить, но за его жизнь боролись до последнего.

Возраст хищницы, которую нашли на трассе Хабаровск — Владивосток, составлял около трех лет. Тигрицу обнаружили в крайне истощенном состоянии, но внешние повреждения, такие как открытые раны или переломы костей, отсутствовали. Кровь животного отправили на исследование, подробности предстоит установить позже.

Основные причины, по которым тигрица не смогла добывать себе пищу, — это болезнь, травма и недостаток питания, утверждают специалисты. Так, из-за заболевания животное зачастую лишается основных органов чувств, теряет осторожность, выходит на неосвещенные участки дороги, где получает травмы и ушибы внутренних органов.

Тигрица, о которой идет речь, была найдена на автомобильной трассе. Предположительно, ее сбила машина. Зверь лежал на асфальте и не обращал внимания на проезжавшие мимо автомобили. Специалисты центра «Амурский тигр» забрали хищника на лечение, отметив, что он находится в тяжелом состоянии.

Ранее ученые национального парка «Земля леопарда» запечатлели на видео амурского тигра на фоне Владивостока. Кадры удалось записать с помощью скрытых лесных камер во время снегопада.