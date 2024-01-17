Найдена возможная причина пожара на полиэфирном заводе в Шахтах Сотрудник завода в Шахтах: пожар возник после удара по гайке на кране с кислотой

Фото: МЧС России/ТАСС

К взрыву и пожару на полиэфирном заводе в городе Шахты Ростовской области могли привести действия рабочих, которые «долбили» по крану с кислотой, пытаясь его починить, рассказал «Газете.Ru» сотрудник предприятия. По его словам, в результате с крана слетел вентиль, кислота начала разливаться и случился пожар.

Слесари пытались починить один кран, где капала кислота. Они не пытались починить логическим способом, а пытались починить тем, что долбили по гайке. При мощном ударе <...> произошел треск болта. Вылетел сам вентиль, где была кислота, и она полилась, — объяснил мужчина.

Он добавил, что сперва возникло небольшое возгорание, которое рабочие попытались потушить самостоятельно с помощью огнетушителей. Однако кислота и газ распространялись все сильнее, людям стало тяжело дышать. При этом, по словам источника издания, сотрудники предприятия не сразу оценили степень серьезности происшествия и оставались на месте ЧП, несмотря на попытки уговорить их покинуть здание.

Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на полиэфирном заводе «Авангард» в Шахтах произошел в первой половине дня 17 января. По словам очевидцев, сначала они услышали взрыв, а потом в районе предприятия повалил черный дым.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что при пожаре пострадали девять человек. Три человека с ожогами доставлены в больницу, пятеро — госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибших нет.