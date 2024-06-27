Найдена пропавшая после ЧП с поездом в Коми девочка РЕН ТВ: пропавшую без вести при сходе поезда в Коми девочку нашли в больнице

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Девочку, пропавшую без вести при сходе пассажирского поезда в Коми, нашли, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, ребенка установили среди неопознанных пассажиров в больнице. Официальной информации об обнаружении школьницы не поступало.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что пропавшая девочка ехала в поезде одна. Родители ждали 15-летнего подростка в Пензе, куда семья собралась переезжать. Канал уточняет, что родители уехали раньше, а девочка решила дождаться получения школьного аттестата и оставалась с сестрой дома. Как пишет Baza, проводник поезда был знакомым семьи. Последний раз школьница созванивалась с родителями примерно в 18:00, а затем перестала выходить на связь.

Ранее в РЖД сообщили, что на месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми обнаружили тела двух погибших. Всего пострадали до 40 пассажиров. Из них семь человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. В основном у пострадавших ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Авария произошла 26 июня на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. Представители РЖД заявили, что при сходе вагонов погибли два человека. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).