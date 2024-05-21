Найден украинец, который заставил жителей Владимирской области жечь авто ФСБ: гражданин Украины вынуждал россиян поджигать авто во Владимирской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Управление ФСБ по Владимирской области установило 30-летнего гражданина Украины, склонявшего жителей региона поджигать автомобили, сообщила «Зебра ТВ». Возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности.

По данным канала, мужчина действовал с целью «запугивания населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ, а также воздействия на принятие ими решений о целесообразности дальнейшего проведения СВО». Как сообщила «Зебра ТВ», в ноябре 2023 года были задержаны четверо жителей области, согласившихся выполнить задания куратора за деньги. Против них возбудили уголовные дела по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (о терактах).

Ранее 1-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы студента петербургского Военного института физической культуры Тимура Кирсанова. Он пытался взломать запоры на шкафах на железнодорожных путях, чтобы затем поджечь находящуюся в них аппаратуру.

Отмечается, что курсант увлекался азартными играми и постоянно нуждался в деньгах. При этом Кирсанов в одном из мессенджеров познакомился с неустановленным лицом под ником «М.», который предложил ему за плату поджечь на железной дороге оборудование.