Найден труп брата утонувшего под Ярославлем основателя Cream Soda SHOT: в Ярославской области нашли тело брата утонувшего основателя Cream Soda Свиргунова

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В Ярославской области нашли тело младшего брата утонувшего в Волге основателя музыкальной группы Cream Soda Романа Свиргунова, сообщает Telegram-канал SHOT. С момента трагедии, в которой при падении под лед погибли трое человек, прошло три месяца.

По информации канала, труп мужчины был обнаружен вблизи реки Волги в деревне Новые Ченцы Ярославской области.

20 марта в Ярославской области под лед провалились и погибли лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман и музыкант Аристарх Ухтомский. В день трагедии друзья отмечали день рождения Свиргунова-старшего в селе Диево-Городище. На лед вышли десять человек, пятеро из них провалились под воду.

Тело Свиргунова-старшего в ходе поисково-спасательных работ обнаружили в тот же день, опознание прошло 21 марта. Родные и близкие основателя группы Cream Soda подтвердили, что музыкант скончался, провалившись под лед. Спустя два месяца в Костромской области обнаружили тело Ухтомского. Личность погибшего была установлена в ходе процедуры опознания, уточнили в Следственном комитете.