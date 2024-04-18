Найден способ защитить аэропорт в Кургане от паводков Аэропорт в Кургане решили защитить от паводков дамбой в несколько километров

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Аэропорт в Кургане и прилегающий жилой сектор защитили от паводков дамбой, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Строение протянулось в несколько километров.

Для защиты аэропорта и прилегающего жилого сектора города Кургана от паводковых вод возведена дамба длиной в несколько километров. Чтобы противостоять водной стихии Администрация города Кургана и Главное управление МЧС России по Курганской области предоставили в распоряжение аэропорта, в дополнение к уже имеющейся, насосные станции суммарной производительностью 500 литров в секунду, — уточнила пресс-служба.

В авиагавани уточнили, что курганский аэропорт расположен на расстоянии менее одного километра от реки Тобол, поэтому может оказаться в зоне подтопления. Однако возведенная дамба должна защитить объект. Пресс-служба добавила, что в настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы осуществляются по расписанию.

Ранее пресс-служба администрации Курганской области сообщила, что за минувшую ночь уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана увеличился на 20 сантиметров. Там уточнили, что он достиг отметки в 850 сантиметров.

Кроме того, продолжается повышение уровня воды в реке в Кетовском округе от 1 до 9 сантиметров. В районе нескольких населенных пунктов преодолена отметка в 10 метров. Жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа, включая нижнюю часть села Кетово, власти призвали незамедлительно покинуть опасные территории.