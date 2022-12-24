Найден организатор сгоревшего в Кемерово приюта Пастор Смирнов оказался организатором сгоревшего в Кемерово приюта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пастор евангельской церкви Андрей Смирнов оказался организатором приюта в Кемерово, где ночью 24 декабря произошел пожар, в результате которого погибли 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. Следователи также нашли собственницу здания, в котором произошла трагедия.

Собственница здания установлена, она находится в следственном отделе, с ней работают сотрудники правоохранительных органов, — сказал собеседник агентства, уточнив, что женщина сдавала здание в аренду.

Смирнов также находится в следственном отделе.

Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерово произошел ночью 24 декабря. В результате ЧП погибли 20 человек. Здание приюта обрушилось.

По факту пожара Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.