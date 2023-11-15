Находящийся в розыске мигрант надругался над школьницей в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 23-летний дворник из Узбекистана надругался над школьницей, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, ранее мигранта подозревали в аналогичном преступлении.

Инцидент произошел утром 14 ноября на улице Шевченко. В правоохранительные органы обратилась мать 11-летней девочки и сообщила о правонарушении в отношении ее ребенка, злоумышленника задержали.

Полицейские установили, что мигрант уже находится в федеральном розыске. В октябре его заподозрили в совершении аналогичного преступления в Калужской области. В отношении задержанного возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ. Уроженца Узбекистана поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мигранта из Таджикистана задержали после попытки изнасиловать 15-летнюю школьницу в Новой Москве. Мужчина заметил подростка, когда шел мимо ее дома в деревне Богородское. Он убедился, что взрослых нет — в здании находились только девочка и ее семилетний брат, — и проник на территорию. Затащив ребенка в баню, задержанный начал целовать и раздевать пострадавшую. Школьнице удалось убежать от преступника, закрыться вместе с младшим братом в одной из комнат дома и вызвать правоохранителей, злоумышленника задержали.