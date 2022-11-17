Находящиеся в зоне СВО военные из Бурятии получат 13 тысяч сладких подарков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Находящиеся в зоне СВО военные из Бурятии получат к Новому году 13 тысяч сладких подарков, на закупку гостинцев региональное правительство выделило 13 млн рублей, сообщает «МК в Бурятии». По данным властей, подарки отправят военнослужащим в начале декабря, в настоящее время идет их комплектация.

Подарки упакуют в праздничные пакеты с бурятской символикой, помимо сладостей в них войдут необходимые средства личной гигиены, а также поздравительные письма от детей. Вес каждого презента составит один килограмм.

Из 13 тысяч подарков 100 будет отправлено в госпитали для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию.

Закупкой, формированием наборов и их логистикой занимается АНО «Содействие». По словам его гендиректора Дамдина Болотова, к волшебному празднику приятно получить сладкое напоминание о родной земле с согревающими словами юных земляков.

Бурятские фермеры ранее сдали 12 тонн мяса для производства тушенки, которую направят военным в зону проведения спецоперации. Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия сообщила, что сданные туши скота отправляют на «Бурятмяспром». Всего фермеры пожертвовали для участников СВО 77 туш — их хватит для производства 16 100 банок тушёнки общей стоимостью около 3 млн рублей.