Находившаяся в розыске семья из Ярославля почти год жила в лесном шалаше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тульской области в лесу нашли семью из Ярославля, находившуюся в федеральном розыске, сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. Он рассказал, что дети с матерью и ее партнером жили в шалаше на протяжении 11 месяцев.

Шалаш представлял из себя самодельное строение, стены состояли из фанеры, крыша — кусок линолеума. Пищеприготовление осуществлялось на костре, санитарно-гигиенические процедуры проводились в тазу, воду грели на огне. Девочки в возрасте 12 и 10 лет спали на одной кровати с посторонним мужчиной возраста 27 лет, — рассказал омбудсмен.

По его словам, мать лишили родительских прав, а детей отдали на попечение органа опеки. Родительница обязана выплачивать алименты на содержание девочек-подростков. Несовершеннолетние проходят комплексную реабилитацию после длительного пребывания в кризисной ситуации.

Ранее сообщалось, что члены волонтерского движения «Рожденные помогать» в Бурятии спасли отшельника, который прожил в землянке в лесу около 25 лет. У мужчины были ампутированы кисти, поэтому его доставили к врачам, чтобы оформить положенную группу инвалидности. Об отшельнике волонтеры узнали благодаря жителям одного из сел. По словам активистов, мужчина не хотел ехать в больницу, поэтому потребовались долгие уговоры. Отшельнику также закупили продукты, валенки и оформили полис ОМС.