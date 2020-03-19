https://static.news.ru/photo/f9f5ba68-69dd-11ea-8308-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент, находившийся на карантине после возвращения из-за рубежа, сбежал из ивановской больницы. Сейчас его разыскивают.

По данным «Интерфакса», пациент побывал в одной из европейских стран. В России его уже госпитализировали с признаками ОРВИ. Экспресс-тест показал, что у него нет коронавирусной инфекции.

Уточняется, что пациент сбежал через окно, так как дверь в его палату была заперта.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

19 марта японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical начала разработку препарата для лечения нового типа коронавируса. Получать его будут из плазмы крови, писал NEWS.ru.