Находившихся в розыске подростков из Москвы обнаружили на военном полигоне

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Сбежавших из московского социально-реабилитационного центра подростков нашли в Ростовской области. Мальчик и девочка 16 и 17 лет находились в розыске два месяца, но недавно их обнаружили у военного полигона, где они навещали общего знакомого, пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подростки убежали из социального центра в Москве в начале лета и все это время жили в Ростове-на-Дону в коммуналке. В августе они решили повидать общего друга, с которым познакомились в интернете. Парень сообщил им, что проходит срочную службу и часто бывает на полигоне, куда они и отправились.

Дети «крутились» возле важного объекта, и их почти сразу заметили. Вызвали полицию. А уже в отделе выяснилось, что они в розыске, — пояснили в правоохранительных органах.

После беседы с полицией мальчика и девочку было решено отправить обратно в Москву.

Подростки в Абакане ранее привязали своего одноклассника к столбу пищевой пленкой. Отмечается, что инцидент произошел на территории местной школы № 5. На кадрах видно, как подростки пытаются отнять у сверстника ключи и бьют его палками. Позднее сам «пострадавший» написал в комментариях под видео, что это была шутка и он себя хорошо чувствует.