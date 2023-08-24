Награжденная за патриотизм журналистка избежала наказания за дискредитацию Журналистка Доровских избежала наказания за дискредитацию ВС России

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Октябрьский суд Ростова признал незаконным протокол о дискредитации Вооруженных сил России, составленный в отношении журналистки Елены Доровских, сообщает издание Donnews.ru. Отмечается, что за день до составления протокола Доровских была награждена медалью «За военно-патриотическую работу». По словам журналистки, она смогла избежать наказания, так как она не являлась автором заметки с элементами дискредитации армии.

Протокол признали незаконным, потому что он был составлен на меня как на главного редактора [издания 1rnd.ru], хотя автор новости другой. И сроки давности правонарушения вышли, — уточнила она.

Как сообщалось ранее, протокол на имя Елены Доровских был составлен 22 августа. Поводом для этого послужила заметка от 2022 года, в которой рассказывалось о людях, занимающихся расклейкой листовок с дискредитирующей армию России информацией. Помимо медали «За военно-патриотическую работу», журналистка также имеет множество других наград от силовых ведомств. В частности ее награждали представители МЧС, Минобороны РФ и Следственного комитета.

Новоалтайский городской суд ранее оштрафовал жителя Алтайского края на пять тысяч рублей. По данным суда, мужчина признан виновным в разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства. В пресс-службе судов региона отметили, что обвиняемый оставил в социальных сетях комментарий, в котором он нелестно отзывался о русских.