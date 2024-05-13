Наезд на школьницу в Казани попал на видео В Казани иномарка на высокой скорости сбила школьницу на «зебре»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани школьницу госпитализировали после того, как на пешеходном переходе ее на высокой скорости сбила иномарка, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент произошел на Дубравной улице. «Зебра» не регулировалась светофором.

На кадрах видно, как девочка после столкновения влетает в лобовое стекло иномарки, ее подбрасывает выше, после чего она отлетает на проезжую часть и двигает руками, но не может встать. Школьница осталась жива и доставлена в больницу. Ей сразу же на помощь пришли водитель иномарки и очевидцы.

Ранее самосвал сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде в Челябинской области, когда тот пересекал дорогу в неположенном месте. Столкновение произошло днем 12 мая на 26-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск. За рулем самосвала находился мужчина 1967 года рождения. В результате аварии мальчик выжил, он получил многочисленные травмы. Представители Госавтоинспекции напомнили, что велосипедисты обязаны уступать дорогу транспорту.

До этого СМИ сообщали о наезде курьера на электровелосипеде на ребенка в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшему мальчику 12 лет, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.