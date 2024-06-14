Минивэн на полной скорости сбил девять человек в Благовещенске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Благовещенске минивэн на полной скорости сбил девятерых человек на тротуаре. Момент аварии попал на видео. Предварительно, пятеро погибли, четверо пострадали, сообщает Telegram-канал Mash.

Также, по предварительным данным, среди погибших есть несовершеннолетние.

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