Наезд «Газели» на полицейского во Владимирской области попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились видеокадры, на которых видно, как водитель синей «Газели» сбивает полицейского и уезжает с места ДТП. Злоумышленник, бросивший свой автомобиль в лесу, по-прежнему находится в бегах. Сотрудник полиции, который пытался помешать водителю начать движение, с переломом ноги госпитализирован.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Он продолжил движение и совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы.

В мае двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, наехали на сотрудника полиции, пытавшегося их остановить. Инцидент произошел в Тынде Амурской области. Полицейского госпитализировали.

В том же месяце в Домодедово произошла авария с участием Lada Granta и полицейской легковой машины. На видео с места ДТП видно, что автомобиль полиции медленно двигается по перекрестку, когда в него на большой скорости врезается Lada Granta. Пострадал инспектор.

До этого сотрудница полиции получила травмы, когда пыталась сорвать платок с женщины из Киргизии. В отделе у 33-летней женщины без регистрации взяли отпечатки пальцев и отвели на фотографирование, где сотрудница потребовала снять платок. После отказа она попыталась сорвать головной убор, но задержанная начала отбиваться — поцарапала капитана и сорвала погоны.