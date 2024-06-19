Наемника из Грузии заочно осудят в ДНР В ДНР пройдет заочный суд над наемником из Грузии, получившим от Украины 4 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело против 30-летнего гражданина Грузии, который в качестве наемника воевал на стороне Украины, заочно рассмотрит Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщила региональная прокуратура, утвердившая обвинительное заключение. По ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) ему грозит до 15 лет лишения свободы. Однако местонахождение мужчины неизвестно, поэтому он объявлен в международный розыск, а суд ранее избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, в боевых действиях он принимал участие с марта 2022 по апрель 2024 года. За это он получил 4 млн рублей.

Следственными органами приняты исчерпывающие меры к его розыску, однако, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого, – сказано в сообщении ведомства.

Ранее камчатские школьники посетили судебный процесс над наркоторговцами — 40-летним мужчиной и его 31-летней знакомой. Ранее их приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и семи годам в колонии общего режима соответственно, однако настолько суровый приговор преступников не устроил.