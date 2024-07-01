Надругавшегося над школьницей мужчину посадили на 22 года В Воронеже педофила посадили на 22 года за изнасилование школьницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронеже суд приговорил уроженца Липецкой области к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима за изнасилование 10-летней девочки, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Изначально мужчина дал признательные показания по событиям 2021 года, но позже отрицал, что надругался над школьницей.

В дневное время 29 января 2021 года осужденный <...> проследовал за ранее незнакомой 10-летней девочкой, возвращавшейся домой. Проходя через овраг, мужчина, применяя насилие и угрожая малолетней ножом, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и изнасиловал, после чего скрылся с места происшествия, — сообщили в СКР.

После изнасилования мужчина выкинул нож, которым угрожал девочке, а также сжег свою одежду.

Ранее в деревне Елохи Пермского края 30-летний мужчина жестоко изнасиловал трехлетнюю соседку. Ребенок чудом выжил благодаря оперативно организованным односельчанами поискам. До обнаружения девочки в кустах за небольшим магазином прошло четыре-пять часов. Девочка была в крови. Ее трусы лежали рядом, футболка болталась на шее, на ногах остались сандалии и носки.