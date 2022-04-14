Надпись «Вечер в хату, арестанты» встретила въезжающих в Красноярск

Информационное табло при въезде в Красноярск оказалось взломано. Вместо традиционной «Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести» появилась надпись на блатном жаргоне «Вечер в хату арестанты». Об этом написали в группе в VK «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Вот такая приветственная надпись встречала сегодня жителей Калинина на въезде в город. Кто-то явно не согласен с тем, что наш Красноярск — город трудовой доблести, — написал автор поста.

Красноярск kras_sunny/vk.com/

Позже в департаменте городского хозяйства Красноярска сообщили, что к инфотабло выезжали работники. По их прибытию на место, надписи уже не было. В ведомстве начали проверку.

Ранее ФСБ России задержала в Ялте причастного к атакам на информационные ресурсы РФ по заданию украинских кураторов. Об сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю. В ведомстве сообщили, что житель Ялты 1993 года рождения вступил в украинское интернет-сообщество для хакерских атак на российские WEB-ресурсы. Возбуждено уголовное дело.

С начала спецоперации РФ на Украине российские ресурсы в четыре раза чаще стали подвергаться кибератакам. Растёт число таргетированных атак на определённую сферу деятельности. Об этом рассказал заместитель технического директора группы компаний «ИСА» Никита Кулангин. Компания работает в сфере IT.