«Надо продолжать замес»: глава Крыма ответил на угрозы Зеленского Глава Крыма Аксенов призвал продолжить удары по инфраструктуре Украины после слов Зеленского

Фото: МО РФ

Российским военным следует продолжить наносить удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, чтобы власти страны не смогли «засорять своими воплями эфир и мозги» жителям, заявил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Таким образом он отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров под контроль Киева. Он напомнил, что ежедневно в ходе боевых действий погибают сотни украинских солдат.

Зеленский снова разразился заявлениями о подготовке к захвату Крыма. При этом ежедневные потери ВСУ исчисляются сотнями. Но упырю все мало крови. <...> Уверен, надо продолжать «замес» украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям, — написал Аксенов.

По его мнению, Зеленский не хочет прекращать боевые действия на территории своей страны, чтобы получать побольше денег, оружия, власти и собственной известности. При этом о судьбе своего народа президент страны не заботится, считает глава Крыма.

Ранее украинский лидер заявил, что в Киеве полным ходом идет подготовка к военным шагам по возвращению под контроль Крыма. По его оценке, морально Украина готова вернуть свою территорию.