«Надеюсь, что отработала ПВО»: Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

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Сотрудник Следственного комитета России в Мелитопольском локомотивном депо, пострадавшем в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

В Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, хлопки были слышны на севере города. Он выразил надежду на то, что силы ПВО отразили атаки.

В Мелитополе громко. Около 09:48 в разных частях города были слышны несколько взрывов. Наиболее громко было в северной части города. Надеюсь, что отработала ПВО, — написал Рогов.

Информацию о взрывах в локомотивном депо подтвердил в Telegram и назначенный Киевом глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в городе виден черный дым. Как уточнил позднее Рогов, всего ВСУ выпустили семь снарядов по Мелитополю. Шесть из них были отражены силами ПВО, один попал в локомотивное депо. В результате обстрела у дома, который находится рядом с локомотивным депо, выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши. Также сообщается, что пострадала местная жительница.

29 марта источник ТАСС в экстренных службах уже сообщал, что локомотивное депо в Мелитополе подверглось обстрелам. По его словам, пострадавших в результате атаки не было.