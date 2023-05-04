Над Воронежской областью сбили беспилотник Гусев: силы ПВО сбили беспилотник под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 «Тунгуска-М1»

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в небе над Воронежской областью, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Воронежский глава взял ситуацию с дроном под свой личный контроль.

Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле, — написал Гусев.

С 20 января в Воронежской области действует запрет на запуск беспилотников гражданского назначения. Как заявлял Гусев, власти будут отдельно рассматривать обращения об использовании предприятиями и компаниями.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.