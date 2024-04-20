Над Тульской областью сбили еще один беспилотник Силы ПВО сбили второй за ночь БПЛА над Тульской областью

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила второй за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тульской областью, сообщила пресс-служба министерства по региональной безопасности. Предварительно, разрушений и пострадавших нет,

20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен второй БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Организовано реагирование экстренных служб, — уточнили в ведомстве.

Ранее Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью. Пресс-служба Министерства региональной безопасности отметила, что что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. МО России эти сведения пока не подтвердило.

До этого стало известно об уничтожении БПЛА над территорией региона. Глава Калужской области Владислав Шапша также написал о трех украинских БПЛА, сбитых в небе над регионом.

Кроме того, Министерство обороны РФ информировало, что Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать территорию России с помощью малоразмерного воздушного шара. Дежурные средства ПВО сбили аппарат утром 16 апреля над Курской областью.

Этой ночью, 20 апреля, взрыв беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области привел к повреждению энергетической инфраструктуры. Шапша рассказал, что никто не пострадал, а предприятие пострадало незначительно.