Над территорией Краснодарского края сбили БПЛА

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Над территорией Краснодарского края была сбита воздушная цель, пишет пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в публикации ведомства.

Российские средства противовоздушной обороны в субботу, 15 июня, сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщали в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он.

В начале июня в пресс-службе Минобороны России объявили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Согласно обнародованным сведениям, в небе над регионом было сбито пять дронов.