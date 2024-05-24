Над российским регионом взвыла сирена ракетной опасности Гладков предупредил белгородцев о работе сирен ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирена ракетной опасности работает в Белгороде и Белгородском районе, предупредил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал глава региона.

Несколькими часами ранее губернатор уже объявлял сирены РО. Тогда тревога продлилась 36 минут. Всего за 24 мая сигналы ракетной опасности в регионе срабатывали минимум пять раз.

Также Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждения в результате прямого попадания снаряда получили один частный дом и линия электропередачи. В результате без света остались жители шести населенных пунктов.