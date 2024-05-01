Над российским регионом уничтожили украинской дрон Богомаз: украинский БПЛА уничтожен силами ПВО в Брянской области

Фото: МО Украины

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дрон был сбит над Стародубским муниципальным округом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — написал глава области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что российская противовоздушная оборона подавила более 10 беспилотников ВСУ в Славянском, Северском и Кущевском районах. По его словам, дроны противника пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

До этого глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил местным жителям о введении режима воздушной опасности на территории региона. Губернатор призвал следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС. Артамонов также заявлял о падении украинского беспилотника в Липецке. В результате происшествия никто не пострадал.