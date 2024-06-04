Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник МО: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Над территорией Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила дрон Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ предприняли попытку атаковать регион около 23:10 мск.

Около 23:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — отметили в пресс-службе.

За полчаса до этого над регионом система противовоздушной обороны уничтожила еще пять дронов. Украинские военные предприняли две попытки атаковать регион в течение 30 минут, уточнили в ведомстве.

В ночь на 3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей, что в Белгороде объявлена ракетная опасность. Глава региона призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

До этого стало известно, что три мирных жителя получили ранения в результате обстрела ВСУ двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе. По словам Гладкова, удар был нанесен по Вознесеновке и Мурому.