Шесть беспилотников ВСУ атаковали Крым МО РФ: над Крымом сбили шесть украинских крылатых беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали Крым утром 25 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечалось, что удары наносились беспилотниками, шесть аппаратов были уничтожены силами российских систем ПВО.

С 9:20 до 9:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на 24 апреля перехватили и уничтожили почти 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как рассказали в Минобороны, атаке ВСУ подверглись восемь регионов России, часть БПЛА сбили в Подмосковье. 45 дронов было уничтожено над Крымом, по 10 беспилотников — над Белгородской и Курской областями, еще восемь — над Воронежской областью.

До этого сообщалось, что в ночь на 23 апреля ВС РФ пресекли попытку украинской армии совершить атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов противника. Украинские БПЛА были сбиты в небе над Курской, Тульской, Брянской областями и над Республикой Крым.