Над российским регионом уничтожили еще один беспилотник Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник

Фото: МО Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказали в Минобороны.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он. Кроме того, в четырех частных домах были выбиты окна, посечены фасады и крыши.

В начале июня в пресс-службе Минобороны России объявили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Согласно обнародованным сведениям, в небе над регионом было сбито пять дронов. Уточнялось, что ПВО работала с 16:50 до 17:50 по московскому времени.

Ранее мирный житель погиб при ударе Вооруженных сил Украины из РСЗО по городу Шебекино. По информации Гладкова, мужчина скончался до приезда медиков. Кроме того, две женщины получили осколочные ранения, еще один пострадавший — контузию. Местным жителям оказали необходимую помощь.