Над российским регионом уничтожили 18 «Вампиров» ВСУ МО: силы ПВО ликвидировали 18 РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО ликвидировали 18 реактивных снарядов Vampire Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, цели были уничтожены над Белгородской областью.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 18 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — уточнили в министерстве.

Ранее, 23 марта, около 21:30 мск была также пресечена попытка террористической атаки по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В МО добавили, что воздухе над Белгородской областью были уничтожены 17 реактивных снарядов.

При этом губернатор области Вячеслав Гладков утром в пятницу, 22 марта, рассказал в своем Telegram-канале, что в регионе запустили сирену ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в укрытие.

Кроме того, жители пяти сел Грайворонского городского округа остались без газа после атаки ВСУ. Гладков отметил, что многие местные жители постоянно остаются без электроэнергии. Губернатор признался, что уговорил троих местных жителей на время уехать из города.