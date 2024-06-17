Над российским регионом уничтожены два беспилотника Гусев: над Воронежской областью сбиты два беспилотника

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его данным, оба дрона были самолетного типа.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотниками в регионе пока сохраняется, — добавил глава области.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что над промышленной зоной Липецка за ночь уничтожили четыре беспилотника. Жертв не было.

До этого над территорией Краснодарского края была сбита воздушная цель, информировала пресс-служба Минобороны России. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в субботу, 15 июня, сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

В городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он.