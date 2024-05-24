Над российским регионом уничтожен беспилотник Богомаз: над Брянской областью ликвидирован беспилотник

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Над Погарским районом Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных Сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Воздушную цель ликвидировали системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — сообщил Богомаз.

Ранее в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, сообщал глава региона Сергей Аксенов. По его информации, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

До этого бойцы группировки «Север» с помощью разведывательного дрона вычислили гаубицу ВСУ М777 американского производства, после чего поразили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Российские «иксоводы» действовали на Харьковском направлении.

Специализирующийся на российской военной авиации Telegram-канал Fighterbomber публиковал видео, на котором запечатлен момент удара по истребителю МиГ-29, состоящему на вооружении Украины. По данным авторов канала, военная машина была уничтожена на аэродроме Днепропетровска. Дата успешной атаки неизвестна. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.