Над российским регионом сработала система ПВО Губернатор Гладков: над Белгородом сбито несколько воздушных целей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на подлете к городу сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.

В частности, в поселке Майский на территории одного частного домовладения повреждено остекление веранды. Еще в одном доме посечен фасад и выбиты окна. Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.

Накануне под атаку дронов ВСУ попали несколько населенных пунктов Белгородской области. Гладков уточнил, что никто не пострадал. Украинские военные атаковали частный жилой дом в селе Вергилевка, в результате взрыва дом полностью сгорел. В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом и сдетонировал. В доме выбиты окна и повреждены стены.

Еще один беспилотник атаковал город Грайворон — в частном доме пробило крышу. В селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме выбило окно, также осколками посечены лобовые стекла у двух автомобилей.

В этот же день дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль в районе села Березовка Борисовского района. При ударе пострадали двое мирных жителей.