Над российским регионом сбито множество дронов ВСУ Богомаз: над Брянской областью сбили 18 беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

В общей сложности в небе над Брянской областью были сбиты 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

По словам губернатора, семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом, еще шесть БПЛА уничтожены над территорией Выгоничского района, и три перехвачены на подлете к городу Брянску.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Грайворонский городской округ оказался под атакой дронов ВСУ, сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, никто не пострадал. Глава региона заявил, что в селе Глотово дрон повредил два дома и автомобиль. В Сподарюшино был разрушен частный дом.

Гладков также информировал, что в результате атаки FPV-дрона на частный автомобиль погиб четырехлетний ребенок. Он добавил, что все пассажиры автомобиля получили осколочные ранения. Дедушка погибшего ребенка находится в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение брюшной полости. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.