Над российским регионом сбили три украинских беспилотника МО России: над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над территорией Брянской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что все они — самолетного типа.

Около 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, — передает МО.

Ранее стало известно, что за сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику. Глава региона Денис Пушилин отметил, что противник применял ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, ВСУ ударили по Лисичанску в Луганской Народной Республике. В результате атак погибла одна из девятилетних девочек-близняшек, которая получила серьезные ранения. Медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Информация об атаках поступали и из Белгородской области. Украинская армия атаковала с помощью БПЛА легковой автомобиль на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе. Жертвами атаки стали двое мирных жителей. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.