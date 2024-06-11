Над российским регионом сбили беспилотник ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака была пресечена около 20:40 мск.

Около 20:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — следует из текста заявления.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передавал об увеличении числа пострадавших от подрыва мины в Шебекино. По его словам, травмы получили уже пять человек. Один из местных жителей самостоятельно обратился в центральную районную больницу.

До этого в пресс-службе Минобороны России объявили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Как отметили в оборонном ведомстве, в небе над регионом было сбито пять дронов противника. Уточнялось, что ПВО пресекла удар с 16:50 до 17:50 по московскому времени.