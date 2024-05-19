Режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность, подчеркнул он.
Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — заявил Смирнов.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что линия электропередачи была повреждена в поселке Поныри в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, населенный пункт остался без света, аварийные бригады оперативно приступили к восстановлению электроснабжения.
До этого также было нарушено электроснабжение в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики после обстрела со стороны ВСУ. Во время атаки повреждение получили линии электропередачи, пояснил глава города Иван Приходько.
Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области информировала, что сразу несколько сел в Грайворонском округе попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Ведомство призвало местных жителей спуститься в подвалы или другие укрытия. Удары пришлись по населенным пунктам Глотово, Гора-Подол и Козинки.