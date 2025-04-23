Над российским городом заметили президентский борт В небе над Волгоградом заметили президентский борт Ту-214ПУ

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

В небе над Волгоградом заметили президентский борт Ту-214ПУ, сообщает V1.RU. По данным портала, самолет летел из аэропорта Внуково в Астрахань.

Авиационный фотограф GlebPobed сделал снимок самолета. Он считает, борт специального летного отряда «Россия» попал в объектив как раз во время пролета над Волгоградом.

Ранее противолодочный самолет Ил-38Н «Новелла» Военно-морского флота России пролетел рядом с атомным авианосцем USS Carl Vinson ВМС США. Его сопровождали истребители F/A-18 Super Hornet и F-35C Lightning II. Их полет попал на видео.

До этого истребители НАТО подняли в небо над Балтийским морем для сопровождения российского самолета Ил-20М. Он двигался со стороны воздушного пространства Калининградской области. Два истребителя быстрого реагирования Eurofighter ВВС ФРГ были подняты с авиабазы в Лаге в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

Кроме того, истребители НАТО взлетели, а позже сопроводили десять российских противолодочных самолетов Ту-142. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов объяснил, что Ту-142 выполняли плановый полет в дальней морской зоне над Черным, Балтийским, Норвежским и Чукотским морями.