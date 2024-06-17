Над российским городом уничтожен беспилотник Артамонов: в Липецке подавлен беспилотник

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В небе над Липецком подавлен беспилотный летательный аппарат, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его данным, жертв и пострадавших нет.

БПЛА подавлен над Липецком. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет, — говорится в публикации.

Артамонов добавил, что в области сохраняется красный уровень опасности. Он подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Над территорией Краснодарского края была сбита воздушная цель, сообщала ранее пресс-служба Минобороны России. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Российские средства противовоздушной обороны в субботу, 15 июня, сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, информировали в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

До этого в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он.