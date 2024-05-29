Над российским городом уничтожен беспилотник ВСУ Губернатор Кондратьев: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Армавиром

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Армавира, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, никто не пострадал.

Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы, — написал губернатор.

Ночью 27 мая была предпринята попытка атаки на гражданские объекты на территории Геленджика. Кондратьев уточнил, что все БПЛА были подавлены силами ПВО, обошлось без пострадавших. На место быстро выехали оперативные службы. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание.

Самая массированная атака БПЛА ВСУ на юг России была зафиксирована 17 мая. Тогда удары в Краснодарском крае пришлись на нефтебазы в Новороссийске и Туапсе. Также несколько часов велась атака на Севастополь, сбитый дрон повредил Балаклавскую ТЭЦ.

Кроме того, под Орском, расположенным в Оренбургской области, также произошло падение дрона. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.