Над Псковом и областью ограничены полеты самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти ограничили воздушной пространство для полетов самолетов над Псковом и областью, сообщили ТАСС в авиационных службах. По данным онлайн-табло, гражданских рейсов в ночь на среду, 30 августа, запланировано не было.

В настоящее время воздушное пространство для пролета самолетов в регионе ограничено, — сказал собеседник агентства.

Также сообщалось, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников ВСУ. Минобороны России информацию не комментировали.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки Вооруженных сил Украины задействовало свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звуки взрыва были слышны на весь Псков. По ее словам, сейчас в городе что-то горит. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта в Пскове произошел взрыв. О его звуках, в частности, рассказали жители города. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами пожара с места возможного взрыва в Пскове.