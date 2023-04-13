Над подмосковной ТЭЦ заметили беспилотник SHOT: над ТЭЦ-29 в Электростали заметили беспилотник

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Над ТЭЦ-29 в подмосковной Электростали был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, БПЛА засекли сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП. БПЛА обнаружили сотрудники ТЭЦ. В Минобороны эти сведения пока не комментировали.

По данным SHOT, в результате инцидента никто не пострадал. Позже канал сообщил, что беспилотник был запущен сотрудниками обслуживающей энергетической компании. С его помощью они хотели проверить ЛЭП после короткого замыкания. По информации канала, сотрудники компании не согласовали эти действия с руководством ТЭЦ.

Ранее беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени Шухова в Белгороде. По информации SHOT, ограждение было подорвано, так как БПЛА сдетонировал при падении. Канал писал, что в результате произошедшего никто не пострадал. В Минобороны данные не комментировали. Воздушная гавань расположена в 35 километрах от российско-украинской границы.