Над побережьем Сочи зафиксировали опасность смерчей

Во вторник, 1 февраля, на Чёрном море в районе города Сочи, на участке от микрорайона Магри до села Весёлое зафиксирована опасность возникновения смерчей, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Отмечается, что угроза сохранится до конца дня. В ведомстве призывают следить за ситуацией и соблюдать меры предосторожности.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»: в период с 07:30 — 08:30 часов и до конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над Чёрным морем, — говорится в сообщении.

Спасатели призвали местных жителей внимательно следить за ситуацией и соблюдать меры предосторожности: в случае нахождения на открытой местности необходимо лечь на землю во впалом месте, а находясь на улице, надо остерегаться падающих обломков и защищаться от них с помощью подручных средств. Также сочинцам рекомендовано подготовить временное жильё в виде палатки или шалаша.

Ранее сообщалось, что из-за стихии девять населённых пунктов в Краснодарском крае остались без света. В регионе действовали четыре экстренных предупреждения: по формированию смерчей, волнению моря, лавиноопасности в Сочи и сильным осадкам на всей территории края.