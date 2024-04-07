Над Орском нависла угроза расширения зоны наводнения Оперслужбы: зона наводнения в Орске может увеличиться

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Зона наводнения в Орске, вызванного прорывом дамбы, может увеличиться, говорить о стабилизации ситуации рано, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По последним данным, в городе затопило более шести тысяч домов, в Оренбургской области действует режим ЧС.

Пик паводка не пройден, поэтому говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться, — предупредили в оперслужбах.

Ранее по поручению президента в Орск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Министр возьмет под личный контроль операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Из опасной зоны города эвакуировали 4402 человека, среди которых 1115 детей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее заявил, что паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

До этого сообщалось, что компания «СОГАЗ», в которой была застрахована ответственность владельца разрушенной из-за паводков дамбы в городе Орске в Оренбургской области, готова к выплатам после расследования происшествия. Физическим лицам, чье имущество повреждено, выплатят до 750 тысяч рублей, юридическим — до 1 млн рублей.