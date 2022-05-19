Над мусорными полигонами в России запустили дроны

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Над мусорными полигонами в России запустили дроны, чтобы построить их 3D-модели и определить остаточную вместимость, сообщает «360». Данные соберут более чем по 500 действующим полигонам, рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

С наступлением благоприятных погодных условий РЭО дал старт проекту по воздушному лазерному сканированию с построением трёхмерных цифровых моделей более 500 действующих полигонов, включённых в федеральную схему по обращению с ТКО. Данный подход позволит обеспечить 100-процентную достоверность данных и наличие на федеральном уровне актуальной объективной и единообразной информации о состоянии объектов, — отметил он.

Дроны уже облетели 46 полигонов во Владимирской, Рязанской, Ивановской, Тверской и Тамбовской областях. Цифровая модель полигона позволяет выяснить остаточную вместимость и увидеть нарушения в эксплуатации.

3 марта стало известно, что территорию России, за которую отвечают региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, разделили на 287 зон. Начали работу 177 регоператоров, 13 из них пришлось сменить из-за низких сборов платежей за услуги, нарушения схем работы с ТКО и недоступности некоторых населённых пунктов.