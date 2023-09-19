Над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты ВСУ в небе над Мелитополем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Запорожской области. Информацию о взрывах сообщала ранее в Telegram администрация города.

В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты, — рассказали запорожские оперслужбы.

Данные о пострадавших и разрушениях в результате падения обломков ракет не приводятся.

10 сентября администрация Мелитополя сообщила о взрыве в городе. По информации властей, сработала система ПВО.

18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели на подлете к городу Шебекино. По его словам, повреждены линии электропередачи. Пострадавших нет.

До этого Гладков рассказал, что украинская армия обстреляла село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Снарядами ВСУ была повреждена линия электропередачи.

Ранее дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате повреждения получила водонапорная башня.